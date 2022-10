Atp Anversa 2022 | Auger-Aliassime si concede il bis dopo Firenze

Secondo titolo in due settimane per il canadese che, dopo Firenze, trionfa anche ad. Allo ... Troppa la differenza con lo statunitense Korda, sconfitto in tre delle quattro finalidisputate. ......ancora a strappare un biglietto per leFinals di Torin o. Attualmente lontano 750 punti dall'ultimo posto utile, occupato dal canadese Felix Auger - Aliassime, impegnato oggi in finale ad,...Felix Auger-Aliassime non si ferma. Secondo titolo in due settimane per il canadese che, dopo Firenze, trionfa anche ad Anversa. Allo European ...Domenica 23 ottobre è in programma la finale dell'ATP 250 di Napoli tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: info partita e diretta streaming ...