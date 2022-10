A Palazzo Chigi il passaggio di consegne | Draghi commosso

Leggi su lopinionista

(Di domenica 23 ottobre 2022) ROMA – Giorgia Meloni emozionata, ma sorridente, Marionel lasciare. A 24 ore dal giuramento del suo governo al Quirinale, la nuova presidente del Consiglio si è insediata, con il tradizionaledella ‘campanella’. Meloni (in tailleur nero di taglio maschile, camicia bianca e scarpe basse tipo “derby”) è arrivata aalle 10.30 accolta nel cortile dal picchetto d’onore, che ha passato in rassegna tradendo più volte l’emozione con piccole titubanze. “Una cosa un po’ impattante emotivamente”, ha confessato alla fine a, che l’ha accolta con un sorridente “benvenuta”. Arrivati nella Sala dei Galeoni, dopo le foto di rito, i due hanno avuto un lungo colloquio, circa un’ora e venti, per un ...