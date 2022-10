A che ora e dove vedere Berrettini-Musetti oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 23 ottobre 2022) E derby azzurro fu. Per l’ottava volta nella storia, una finale di tennis vedrà in campo due atleti italiani.pomeriggio, all’Arena della Rotonda Diaz, Matteoe Lorenzosi sfideranno nella finale dell’ATP Napoli. Matteo è alla sua quarta finale in stagione, dopo i due successi a Stoccarda e ai Queen’s, a cui si aggiunge la sconfitta a Gstaad contro il norvegese Casper Ruud. Per Lorenzo, invece, quella diè la seconda finale dell’anno, dopo che nella prima – all’ATP 500 di Amburgo – è riuscito a conquistare il suo primo titolo in carriera contro il futuro numero uno del mondo Carlos Alcaraz. A seguire le informazioni sull’orario di inizio ela finalediin televisione e ...