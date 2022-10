(Di sabato 22 ottobre 2022) "Roccella direzione identitaria, rivela l'orientamento del governo sui temi deiriproduttivi. Ma anche un'idea di famiglia. L'indicazione e' chiara, non e' solo quello che Roccella pensa ma ...

Tiscali Notizie

L'indicazione e' chiara, non e' solo quello che Roccella pensa ma una scelta che lega il ministero a quei movimenti che hanno investito sue a cui ora lei ha pagato le cambiali". 22 ottobre ...... commenta: " Roccella è perfettamente in linea con Giorgiae la sua visione politica". Femministe sul piede di guerra Giorgia, femminista storica, dice: "Si è fatta chiarezza: ... Serughetti: 'Meloni non tocchera' le leggi, ma snaturera' i diritti all'aborto e lgbt'