Salvini si piazza in ufficio | Nordio annuncia | “Velocizzare i processi e sì a carriere separate” Musumeci | “I porti? Ne parleremo”

La Stampa

Rotondi: "Non è l'inizio di un governo, ma di una lunga stagione politica". Sangiuliano: "Un grandissimo onore cercare di lavorare per la ...Il leader della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture, Matteo, è arrivato indel Quirinale, per il giuramento che si terrà alle 10.e giunto insieme alla compagna Francesca Verdini e ai due figli, Federico e Mirta. Salvini si piazza in ufficio, Nordio annuncia: “Velocizzare i processi e sì a carriere separate”. Musumeci: “… Dal nuovo Ministro delle Infrastrutture, che ha girato in lungo e in largo la Calabria, che ha detto di tutto e di più su SS106, ferrovia e grandi opere ci aspettiamo un impegno concreto: innanzitutto ...(LaPresse) Il leader della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è arrivato in piazza del Quirinale, per il giuramento che si terrà alle 10. Salvini e ...