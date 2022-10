Rigassificatore Piombino | il sindaco della città attacca Giani e preannuncia ricorsi al Tar

Ferrari ritiene inoltre che il memorandum non tiene conto delle effettive necessità e dei rischi per la città: "La collocazione delnel porto diè dannosa per il territorio e ...Il presidente di Confindustria: 'Opera importante per far fronte alla crisi energetica'. Dal governatore toscano Giani critiche al sindaco di ...La collocazione del rigassificatore nel porto di Piombino è dannosa per il territorio e rappresenta un pericolo per la città e i cittadini, afferma ferrari ...Il commissario Eugenio Giani firmerà la prossima settimana l'autorizzazione per l'installazione della discussa nave nel porto ...