Ribery lascia il calcio giocato

(Di sabato 22 ottobre 2022) SALERNO – . Il fuoriclasse francese a 39 anni appende gli scarpini al chiodo ed entra nello staff tecnico della Salernitana. Oggi, nel pre-partita della gara casalinga contro lo Spezia, l'ex di Bayern Monaco e Fiorentina è sceso in campo per salutare i suoi tifosi, rimediando applausi a scena aperta.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

