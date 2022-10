Pagelle Frosinone-Bari 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 23

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022)1-0, match valevole per la decima giornata di/23. I giallazzurri si prendono la vetta della classifica in solitaria, grazie alla rete sul finale di Borrelli.: Turati 6, Monterisi 6, Lucioni 5.5, Ravanelli 6, Cotali 5.5 (46? Frabotta 6.5), Mazzitelli 5.5 (46? Boloca 5.5), Kone 5.5, Garritano 5 (77? Borrelli 7), Rohden 6, Caso 5 (46? Insigne 6), Moro 5.5 (64? Mulattieri 6). ALL: Grosso 6.5: Caprile 6, Pucino 6, Zuzek 5.5, Vicari 6, Ricci 6, Benedetti 6, Maita 6, Folorunsho 5.5 (88? D’Errico), Bellomo 4, Cheddira 6.5, Antenucci 5 (32? Mallamo 6). ALL: Mignani 5 ARBITRO: PerenzoniRETI: 92? BorrelliNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Folorunsho, Mazzitelli, Mallamo, ...