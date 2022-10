MOVIOLA – Fiorentina-Inter | Lautaro è regolare | rigore giusto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Altro episodio danel corso di, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel corso del secondo tempo bella azione dei nerazzurri che ribaltano il campo, Dzeko serve con un passaggio filtranteMartinez che viene atterrato da Terracciano. Per Valeri è, ma l’assistente alza la bandierina e quindi fischia il fuorigioco. Ma dal Var, dopo qualche minuto di attesa, invece dicono che è la posizione dell’attaccante argentino è. Quindi è calcio di, decisione giusta. Dal dischettoMartinez fa 2-3. SportFace.

SintesiInter 2 - 2Fischio d'inizio - Si ...5 Nell'anticipo che chiude il sabato scendono in campo, al Franchi,e Inter. Di seguito la cronaca e l'analisi degli episodi arbitrali controversi.- Inter ore 20.45 Arbitro : Valeri Assistenti : Preti - Di Iorio IV Ufficiale: Serra VAR : Mariani AVAR : Costanzo 35' - Ancora l'esterno interista coinvolto, questa volta nell'area della ...Sullo 0-2 rigore per i toscani dopo l'on field review: durissima entrata di Dimarco su Bonaventura. Nessun cartellino per l'esterno sinistro.