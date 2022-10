Meloni giura in tailleur nero | la formula recitata a memoria

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma, 22 ottobre 2022 La Presidente del Consiglio Giorgiahato davanti al Presidente Mattarella. Look sobrio con une ladelmento. Quirinale

Roma, 22 ottobre 2022 Giorgiada Presidente del Consiglio. Il giuramento e la stretta di mano con il Presidente della Repubblica Mattarella. / QuirinaleRoma, 22 ottobre 2022 La Presidente del Consiglio Giorgiaha giurato davanti al Presidente Mattarella. Look sobrio con un tailleur nero e la formula del giuramento recitata a memoria. QuirinaleAGI/Vista - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha giurato davanti al Presidente Mattarella. Look sobrio con un tailleur nero e la formula del giuramento recitata a memoria. Quirinale Fonte: Ag ...Nasce il governo di centrodestra. Giorgia Meloni è la prima donna premier in Italia. La squadra è di 24 ministri, sei sono donne ...