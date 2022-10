Manuela Bollani ospite su Rai 3 a “Via dei Matti” | ecco quando

(Di sabato 22 ottobre 2022) Saràl’della puntata del 25 ottobre della fortunata trasmissione Via dein°0 in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle 20.15 alle 20.40, magistralmente condotta dal pianista e compositore Stefanoe l’attrice Valentina Cenni, compagni nella vita e nel lavoro. Seconda edizione questa di un programma che ha ricevuto il Premio Flaiano e che ha saputo trovare la giusta formula per portare al grande pubblico la cultura musicale. E nella puntata del 25 ottobre la coppia farà centro aprendo il loro salotto virtuale alla poliedrica e ironicache condividerà con il grande pubblico il suo grande talento e… un brano originale. Lei, che si definisce “CantAuttrice (cantante, attrice, autrice) umoristica, a giorni alterni quasi ...

Manuela Bollani ospite a Via dei Matti n°0: "E' un super cocktail di emozioni" Sarà Manuela Bollani l'ospite della puntata del 25 ottobre della fortunata trasmissione Via dei Matti n°0 in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ...Firenze, 21 ottobre 2022 - Il 25 ottobre Manuela Bollani sarà o spite della celebre trasmissione Via dei Matti n°0 in onda su Rai 3. Il programma, già alla sua seconda edizione e vincitore del Premio ...