LIVE – Lotto e Superenalotto oggi | sabato 22 ottobre 2022 | numeri | vincite e premi in DIRETTA

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ladell’estrazione di22, dei concorsi die Superena. Sportface.it vi consentirà di seguire in tempo reale ladell’estrazione delle cinquine delle dieci ruote locali più quella Nazionale, mentre a seguire scopriremo il sestetto dideivincenti della combinazione del Superena, conJolly e Superstar inclusi. Infine, verranno rese note le attesedella serata e l’attesa è altissima perché il sei manca da troppo tempo e il monteè ormai altissimo. Scopriremo assieme se ci sarà uno scommettitore fortunato. Sportface.it vi propone la ...

Per visualizzare correttamente i risultati delin diretta, è possibile aggiornare sul link Aggiornada qui. Il tabellone con i numeri usciti si completerà in maniera progressiva a partire ......sul sito ufficiale del concessionario del gioco del, per tenere aggiornati gli scommettitori sull'andamento della fortunata lotteria. Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, giovedì 20 ottobre 2022 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...