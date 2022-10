Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Pechino Express | arriva l' annuncio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dalle vasche al viaggio in tv,sono pronti per la nuova edizione 2023 di "", il reality show che porta i concorrenti a gareggiare in giro per il ...

wikicasa.it/news

Dalle vasche al viaggio in tv,e Matteo Giunta sono pronti per la nuova edizione 2023 di " Pechino Express ", il reality show che porta i concorrenti a gareggiare in giro per il mondo superando prove di ogni ...... Giorgia Soleri e Federippi Alessandra Demichelis e Lara Picardi Joe Bastianich e Andrea Belfiore Dario e Caterina Vergassola Martina Colombari e Achille Costacurtae Matteo ... Federica Pellegrini: dove vive la campionessa di nuoto Pronti, partenza, via! Pechino Express 2023 è pronto a regale al pubblico nuove avventure alla scoperta del mondo. Come ogni anno ad animare le dinamiche del reality ci saranno 8 nuove coppie che a gi ...Dalle vasche al viaggio in tv, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti per la nuova edizione 2023 di " Pechino Express ", il reality show che porta i concorrenti a gareggiare in giro per il mo ...