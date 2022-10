Eredivisie | 11ª giornata in diretta streaming su Mola

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Trasferte per Ajax e PSV, il Feyenoord in casa contro Burak Yilmaz: 11ªdiinesclusiva suInizia l’11ªdi, la massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di(QUI il link per l’iscrizione gratuita). L’Ajax è in testa alla classifica con 25 punti, ma PSV (24), Feyenoord e AZ (entrambe a 23) sono in agguato. I risultati sembrano scritti: le prime quattro affrontano avversarie inferiori e sono favoritissime per portare a casa i tre punti. Ma lo sappiamo bene: l’è il campionato più pazzo del mondo, e potrebbe succedere di tutto. Con il 7-1 all’Excelsior, l’Ajax ha riacquisito confidenza e soprattutto ha ritrovato una vittoria convincente. Ora, i ...