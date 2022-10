Due casi di legionella in caseggiato a Sulmona | una donna morta

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'Aquila - Alcuni giorni fa era stata ricoverata in ospedale a(L'Aquila) perché colpita dae per la gravità delle condizioni era stata poco dopo trasferita al policlinico Umberto l di Roma dove ieri sera è. Si tratta di unadi 65 anni diche abitava in un condominio dove, nei giorni scorsi, è emerso un secondo caso di: unaè attualmente ricoverata nell'ospedale di. La Asl AvezzanoL'Aquila sta facedo eseguire controlli ed esami sulle tubazioni degli impianti del palazzo, mentre proseguono gli accertamenti per risalire alle cause all'origine dei due. Di recente la 65enne aveva contratto il Covid, fattore che secondo i medici può aver inciso ...

Tutte le notizie di oggipersone sono state arrestate dai carabinieri del Nas di Cremona i quali hanno eseguito anche ... incentrata sudi corruzione per 'chiudere un occhio' di fronte a ...... la noia, il vizio e il bisogno" (Voltaire); "Ci sonogiorni nell'anno in cui non possiamo fare ... Dopo parecchiin località rivierasche, anche Savona non ne è immune. Infestate risultano le ...22 Ottobre 2022 - Bologna e Provincia: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato due persone, in entrambi i casi per la violazione del provvedimento - Renonews.it ...La donna era stata trasferita da Sulmona dove risiedeva. Nello stesso condominio un’altra persona aveva avuto la legionella, al momento ancora ricoverata ...