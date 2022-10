Così le tecnologie possono aiutarci a predire i fattori di rischio mortale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Quando morirò, voglio esserci anch'io, ebbe a dire Guareschi. A breve, forse, potremo esser presenti non tanto alla nostra morte, ma alla sua predizione semplice, con un grado di accuratezza che eguaglia i più raffinati e complessi predittori didi mortalità. I dati di soli sei minuti di cammino, raccolti tramite sensori di movimento di un comune smartphone, potrebbero infatti essere sufficienti per prevedere ildi morte a cinque anni. Un gruppo di ricercatori ha esaminato i dati di 100.655 partecipanti allo studio UK Biobank, che raccoglie informazioni sulla salute degli adulti di mezza età e anziani che vivono nel Regno Unito da oltre 15 anni. Come parte di un apposito studio, i partecipanti hanno indossato sensori di movimento sui polsi per una settimana. Circa il 2% dei partecipanti è morto nei cinque anni successivi. I ricercatori ...