Chiusa la bella parentesi di Draghi | l’Italia torna alla sua folle normalità

(Di sabato 22 ottobre 2022) Marioha avuto il destino singolare di essere un capo del governo con un credito e un consenso ampiamente maggioritario in un Paese in cui il suo pensiero politico ha invece continuato a essere palesemente minoritario, come hanno dimostrato le elezioni dello scorso 25 settembre e come, malgrado il repentino e obbligato riallineamento euro-atlantista di Meloni, anche il profilo del nuovo esecutivo conferma. Questa apparente contraddizione non certifica però un fallimento di, bensì la fragilità del nostro sistema democratico e della sua capacità di selezionare le scelte politiche e stabilire i rapporti tra i fini e i mezzi in base a criteri razionali, cioè in qualche modo sperimentali. Cosa funziona e cosa non funziona, insomma, in relazione a uno scopo prefissato etutela di un valore condiviso. Il realismo non fa ...