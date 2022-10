Caldo | il Cnr | ' Temperature estive | ottobre come luglio' La prima ondata di freddo a Natale

TGCOM

senza fine, la terza ottobrata è alle porte: in arrivo notti tropicali e 34 gradi: ottobre come luglio A causare questa particolare situazione da un punto di vista termico, spiega Gozzini, ...Al sud: ampio soleggiamento e. Tendenza giorni successivi: ancora Anticiclone Scipione l'Africano con la Terza Ottobrata per tutta la settimana.: come a inizio luglio L'attuale situazione ... Caldo fuori stagione, Cnr: temperature quasi estive Situazione termica in questo fine ottobre «a livelli quasi estivi, da primi di luglio», con 4 fino a 7 gradi sopra la norma stagionale, a seconda delle zone («meno in Piemonte ...Nel Nord temperature anche di 10 gradi al di sopra della media per la stagione. Nell'isola si fa ancora il bagno e temperature dell'acqua a 23 gradi. E nei prossimi giorni è attesa un'ondata di caldo ...