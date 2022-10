Bomba a Mediaset | “Non lo vedremo più” | cancellato definitivamente

(Di sabato 22 ottobre 2022) Decisione irremovibile in: ormai è deciso, la cancellazione shock sconvolge gli spettatori.(fonte youtube)L’immediato accesso ai social e alle informazioni sul web permette agli spettatori di intercettare in tempo reale tutte le informazioni sui propri beniamini nel mondo dello spettacolo e della TV. Con l’inevitabile progresso tecnologico le principali TV generaliste hanno varato le loro piattaforme digitali, in cui riproporre i contenuti più accattivanti e fruibili. Prendiamo ad esempio Raiplay eplay: le due titaniche concorrenti mettono a disposizione del pubblico le repliche dei principali programmi nel palinsesto. E così, anche i ritardatari o i nostalgici possono fruire ripetutamente dei contenuti caricati sui portali, pregustando magari l’arrivo di una nuova stagione del proprio format del cuore. Lo ...

TGCOM

... e sulla stima che prova per Giorgia, amica dei suoi figli e compagna di un suo dipendente a, non avevano lo scopo di mettere unasotto la maggioranza a meno di ventiquattrore dal semi ...Ma che le parole del Cavaliere potessero esplodere come unasulla strada verso il governo ... che lavora a'). Ce ne sarebbe abbastanza per mettere a repentaglio qualunque maggioranza. ... Camion-bomba sul ponte che collega Russia e Crimea, almeno 3 morti | Mosca: "Già riaperto al traffico leggero" Per Giulia Salemi nuovo programma in arrivo, pare. Mediaset la vorrebbe alla conduzione di un format che il pubblico conosce, ma in una versione ...Bomba Fiorello, la Rai ha finalmente deciso: è ufficiale. Il conduttore è pronto per affrontare una nuova esperienza in tv ...