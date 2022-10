“Black Adam” | Dwayne Johnson contro Superman evento mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) È tornato l’antieroe. Compariva nei fumetti tra fulmini e saette, investito dei poteri del Tuono dell’antica magia. E con un paio di orecchie a elica, dice di se: “Non sono un malvagio“. Bisogna credere a. Austero come un dio mitologico, capace di volare, forte come un divo del wrestling che avanza a scazzottate, ma il suo cuore non è puro. La saga arrivata all’undicesima pellicola, vive e si rinnova grazie a, altrove chiamato ‘The Rock‘, che fa del suo muscoloso personaggio, la creatura in bilico “tra fare la cosa giusta e fare cio’ che deve essere fatto”. “” dal 21 Ottobre al cinema. Dalla Casa Bianca all’Olimpo “”, Trailer italiano da Youtube Quando Teth, ridotto in ...