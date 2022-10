ATP Napoli 2022 | Sonego e Vavassori vivono il replay di Firenze | Krajicek e Dodig vincono e vanno in finale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il torneo ATP dinon avrà degli italiani nelladi doppio. Lorenzoed Andreasi arrendono al penultimo atto sul cemento della Rotonda Diaz, venendo sconfitti da Ivaned Austinal termine di una partita combattuta conclusa sul punteggio di 6-7 6-3 11-9, incassando dai due la seconda sconfitta in una settimana dopo le semifinali di. Un po’ di rammarico per i due azzurri, che nella terza e decisiva frazione non hanno saputo gestire due minibreak di vantaggio, ma tornano a casa consapevoli di aver giocato nuovamente ad armi pari con una delle migliori coppie del panorama mondiale, a caccia di un posto per le Finals (dodicesimi nella Race) e finalisti all’ultimo Roland Garros, dando un altro indizio sulla possibile coppia ...

, il programma delle semifinali Ore 14:00 Matteo Berrettini vs Mackenzie McDonald Ore 15:30 Miomir Kecmanovic vs Lorenzo MusettiMatteo Berrettini se lo sentiva, forse, che asarebbe stata tutta un'altra storia. Che su quei campi vista mare avrebbe potuto brillare più degli altri. E infatti, il martello romano disputerà ...Il tennista romano se la vedrà contro McDonald, il toscano affronterà Kecmanovic: in palio un posto in finale per un possibile derby azzurro ...Medvedev, Tsitsipas, ma anche Aliassime, Fritz, Norrie, Berrettini e Sinner. Tutti a caccia di un posto alle Finals. C'è anche Lorenzo Sonego ...