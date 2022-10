Atp Basilea 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo ATP 500 di. L’evento andrà in scena da lunedì 24 a domenica 30 ottobre sui campi in cemento indoor della cittadina elvetica. A guidare il seeding c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, seguito dal norvegese Casper Ruud, dal canadese Felix Auger-Aliassime e dal croato Marin Cilic. Presenti anche gli altri due iberici Pablo Carreno-Busta e Roberto Bautista Agut oltre all’australiano Alex De Minaur ed al danese Holger Rune. Riflettori puntati pure sul padrone di casa Stan Wawrinka (wild card) e sullo statunitense Sebastian Korda in un tabellone comprensivo anche dell’azzurro Lorenzo Musetti, ottava testa di serie della manifestazione svizzera. Latelevisiva è ...

Fabio Fognini sfiderà Roman Safiullin nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Basilea 2022. Il ligure, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto in Svizzera, torna in campo dopo la netta sconfitta negli ottavi di finale di Napoli per mano di Pablo Carreno Busta. Sorteggiato il tabellone di qualificazione dello Swiss Indoors Basel, l'ATP 500 di Basilea che si disputa sul duro indoor (GreenSet). Il torneo, con un montepremi da 2.276.105, sarà trasmesso da lunedì in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della FIT.