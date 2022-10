Ad Amici un omaggio a Michele Merlo sulle note di Farfalle

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Adun. L’ex concorrente è scomparso tragicamente poco più di un anno fa a causa di una malattia non diagnosticata in tempo che non gli ha lasciato via d’uscita. Giovanissimo,ha lasciato questa vita il 6 giugno 2021, mentre era ricoverato all’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Aveva partecipato addi Maria De Filippi con lo pseudonimo di Mike Bird, poi cambiato in Cinemaboy. Infine, l’artista aveva optato per il suo nome di battesimo scegliendo di farsi chiamare dai fan con il nome che i suoi genitori avevano scelto per lui:. Era in studio, a lavoro su nuovi brani, quando ha accusato malessere e si è recato immediatamente dai medici ma la sua leucemia fulminante non è ...