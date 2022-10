Truffavano venditori on line | denunciati dalla Polizia di Stato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il personale della Squadra Mobile, al termine di rapidissime indagini, ha identificato e denunciato indi libertà due giovani ritenuti i presunti responsabili di numerose truffe. Dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che i due contattavano le loro vittime su siti di vendite onper l’acquisto di telefoni cellullari spesso di notevole valore. Dopo i primi contatti telefonici, i presunti truffatori fissavano un incontro finalizzato a concludere la vendita: uno dei due, presentatosi da solo, si faceva consegnare il telefono dall’ignaro venditore e si allontanava con la scusa di doverlo far vedere al fratello maggiore al momento impossibilitato a scendere in strada. I presunti truffatori, approfittando di un’uscita secondaria dello stabile, facevano perdere le proprie tracce, portando via il telefono appena consegnato dall’ignara ...

