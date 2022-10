Trovata morta la studentessa dell’Università di Princeton scomparsa

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il corpo di Misrach Ewunetie,dell'Università di, New Jersey,da giorni, è stato ritrovato giovedì 21 ottobre nel campus, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio del procuratore della Contea di Mercer. Il corpo della, scrive la Cnn, è stato rinvenuto intorno alle 13 nel cortile della struttura, dietro ai campi da tennis, hanno dichiarato il procuratore Angelo Onofri e Kenneth Strother Jr, vicepresidente dell'assistenza alla sicurezza pubblica del campus. L'autopsia determinerà causa e modalità del decesso, si legge nel comunicato dell'università. Non c'erano "segni di lesioni e la sua morte non sembra sospetta o di natura criminale". L'università, una delle più prestigiose degli Stati Uniti e del mondo ha definito la morte una "tragedia impensabile". "I nostri cuori vanno ...