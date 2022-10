BergamoNews.it

... e relative derivazioni, in Lungo TanaroMartino ad Alessandria. Un investimento di circa 60 ... I lavori proseguiranno poi in via Giuseppe di Vittorio eBorgoglio e, a seguire, nelle zone di ...L' ex casa del custode dell'acquedotto , a pochi passi da Porta Sant'Agostino sullodiMichele, ha un gestore: si tratta del Bar Flora, attività che da decenni si affaccia su piazza Vecchia. Al bando di assegnazione, voluto dal Comune di Bergamo, si sono presentati tre ... Spalto di San Michele, la Casa del Custode verrà gestita dal bar Flora