Rigassificatore Piombino | via libera al piano ma sono pronti i ricorsi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La Conferenza dei servizi approva il progetto con alcune limitazioni: «La nave rimarrà in esercizio per tre anni e entro 45 giorni, per prescrizione assoluta, Snam deve indicare dove montare la piattaforma offshore»

...Toscana e commissario al, Eugenio Giani, al termine della riunione della conferenza dei servizi che ha espresso in giornata parere positivo alla realizzazione dell'impianto aFIRENZE " Via libera del presidente della Toscana Eugenio Giani, nelle vesti di commissario straordinario, aldi. L'annuncio del parere favorevole, con prescrizioni, al posizionamento della nave Golar Tundra che rimarrà per tre anni nel porto della città " una nave lunga 297 metri e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La Conferenza dei servizi della Toscana ha espresso esito positivo per la collocazione dell'impianto nella città toscana. È un successo postumo del governo Draghi, ma per la leader di FdI si tratta di ...