Pescara-Audace Cerignola | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

IlPescara

... 73' Polidori (V) La classifica Catanzaro 25, Crotone 22,20, Latina 17, Juve Stabia 14, Turris 14, Gelbison 14, Giugliano 13, Monopoli 13, Monterosi 12,Cerignola 12, Virtus ...Ilnon ha preso ufficialmente posizione sull'accaduto dopo la partita, ma è chiaramente su ... essendo stato poi ammonito, salterà comunque la gara contro l'Cerignola di sabato ... Pescara - Audace Cerignola: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Sabato 22 ottobre, alle ore 14.30, allo stadio "Adriatico", si disputerà il match Pescara-Audace Cerignola, valido per la 10.a giornata del girone C del camp ...Decima giornata che si giocherà tra sabato e lunedì. Inaugureranno il turno quattro gare in programma alle 14:30, tra queste, il Messina -fanalino di coda- ospiterà un Latina quarto in classifica e co ...