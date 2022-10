Il Notiziario

...strumenti utili alla sua crescita economica e ridà dignità ad un settore turistico in, ... le Associazioni, i Comitati Spontanei, le, gli Sponsor, i dipendenti comunali e i nostri ...... le cooperative sociali, i presidi antimafia, le case delle donne, i comitati, lee le ... effetto della guerra e di una economia di guerra, sta mettendo inla maggioranza del paese. Parrocchie in ginocchio per il gas, i casi da Saronno a Bollate; Baranzate, per 60 centesimi deve pagare 400 euro | ANTEPRIMA Questa settimana il titolo di apertura della nuova edizione è dedicato alle difficoltà delle parrocchie di fronte al caro bollette.