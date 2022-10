Agenzia ANSA

Dobbiamogli assetti congelati alla Russia come strumento per la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charlesal termine del Consiglio Europeo. .... Charles, ai paesi membri che domani si incontreranno al vertice. I punti dell'agenda ... Ma non solo, la Commissione pensa anche che l'Ue dovrebbe iniziare aseriamente l'introduzione ... Michel, considerare fondi sequestrati a Russia per Ucraina Dobbiamo considerare gli assetti congelati alla Russia come strumento per la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al termine del Consiglio Europeo ...Le notizie di venerdì 21 ottobre, in diretta. Intelligence Usa: «Kiev ha 6 settimane di tempo per riguadagnare terreno». Arrestato a Malpensa il figlio di un governatore russo ...