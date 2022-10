Governo | Franco | “Giorgetti all’Economia? Sarebbe adattissimo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA – “Lo conosco da parecchi anni e credo”. E’ il commento del ministro dell’Economia uscente, Daniele, all’ipotesi che a sostituirlo in via XX Settembre vada il leghista Giancarlo. “È stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi”, dicein un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo in comune l’idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacità di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Farà certamente bene”. L'articolo ...