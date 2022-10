Ginevra Lamborghini e Spinalbese cosa proprio non torna

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Caso Antonino. Siamo al secondo capitolo. Prima, però, facciamo un piccolo passo indietro. La concorrente, sorella della cantante Elettra, entra nella casa del GfVip da fidanzata (dice di essere legata ad Edoardo Casella). Il suo percorso a Cinecittà finisce subito perché viene squalificata per aver bullizzato Marco Bellavia, il concorrente che ha mollato all'improvviso il reality., dopo il GfVip, ha ripreso la vita di tutti i giorni frequentando il suo fidanzato. Ma sembra che abbia ammesso di vivere una sorta di crisi sentimentale. “C'è chi dice chesia gelosa di Antonella perché in realtà è ancora innamorata, visto che ha appena lasciato il fidanzato, di Antonino”, dice Alfonso ...

In seguito, la puntata ha riservato momenti al cardiopalma trae Antonella Fiordelisi , e ha visto inoltre una riappacificazione tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita . Come ......Ciupilan Giaele De Donà Luca Salatino Nikita Pelizon Pamela Prati Patrizia Rossetti Wilma Goich Grande Fratello Vip 7 - I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa- 14 ...Ieri sera durante la puntata Live del Gf Vip c’è stato il ritorno di Marco Bellavia che prima ha avuto un confronto in studio con Ginevra Lamborghini, e poi accompagnato da Alfonso Signorini, è andato ...Al Grande Fratello Vip ieri sera ci sono stati tantissimi colpi di scena e momenti incredibili. In particolare, il pubblico ha avuto la possibilità ...