Geena Davis ha rifiutato le avances sessuali di Jack Nicholson con l’aiuto di Dustin Hoffman

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha la risposta perfetta per rifiutare con garbo le avance non richieste. E deve dire grazie aper questo consiglio. Ah, funziona: lei lo ha sperimentato con successo contro. Ecco cosa ha detto… Foto Ansa Il suo grazie va a. E alla sua capacità geniale di avere la battuta fulminante pronta. È così chericorda un episodio della sua giovinezza. Quando era una modella col sogno di diventare attrice. E davanti a lei c’era un gigante di Hollywood come. Che le aveva appena fatto delle esplicite avance. È stato solo grazie al provvidenziale consiglio che le aveva dato ...

Movieplayer

si è trovata a respingere le avances sessuali di Jack Nicholson mettendo a frutto un consiglio di Dustin Hoffman ., che ha lavorato come modella prima di essere scritturata per una ...È stato poi il turno di, e soprattutto Dustin Hoffman, in Eroe per caso (1992), un film che lui considera un disastro (e non fu un grande successo) poiché non riuscì ad adattarsi al ... Geena Davis: "Ho respinto le avance sessuali di Jack Nicholson usando il consiglio di Dustin Hoffman" Una Geena Davis che muoveva i primi passi nell'industria di Hollywood ha fatto tesoro del consiglio di Dustin Hoffman per respingere le avance sessuali di Jack Nicholson. Geena Davis si è trovata a re ...Dopo quanto accaduto sul set di Being Mortal e alcune dichiarazioni di Geena Davis, arrivano ulteriori accuse sulla condotta di Bill Murray.