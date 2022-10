Firenze | Teatro Studio Krypton presenta Luoghi Sconfinati in onore di Pasolini | a ingresso libero

gonews

... alla Royal Academy di Londra, a Palazzo Pitti e al Museo archeologico nazionale di. Nel ... Pochi passi dentro il quadro e il quadro diventa ildell'auto seduzione, pochi passi dentro il ......29 marzo 2023 MILANODegli Arcimboldi 2 aprile 2023 TORINOColosseo 5 aprile 2023 MILANODegli Arcimboldi 13 aprile 2023 BRESCIADis_Play 18 aprile 2023... Panariello a teatro, diventano 7 le date a Firenze Il margine, la deriva, l’estetica estrema sono i segni che possono raccontare le visioni profetiche di Pier Paolo Pasolini, attraverso quei luoghi periferici delle città che esprimono, oggi più che ma ...I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) saranno l’occasione per una nuova sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, la si esibirà dal vivo nei principali teatr ...