Empoli | Accardi | «Occasione giusta per mettersi in mostra»

Calciomercato.com

Commenta per primo Pietro, ds dell', si è presentato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan : 'Satriano Non dimentichiamoci che è un 2001, sta facendo il suo percorso di crescita, siamo convinti ..."Ero in ritiro con l'perché il giorno dopo avremmo dovuto giocare con il Bologna e ad un certo punto il nostro dssi è presentato ed ha letto davanti a tutti la lista dei convocati, è ... Empoli, Accardi: 'I nostri ragazzi potranno mettersi in mostra. Sapevamo che Zanetti fosse la persona giusta' Nell’intervista ai microfoni di Dazn, Pietro Accardi ha parlato così prima di Juve Empoli. LE PAROLE – «Per noi è una partita importante, ci sarà tanta gente collegata che la vedrà. E’ motivo per i ...Pietro Accardi, ds dell’Empoli, presenta così il match contro la Juventus ai microfoni di DAZN: “Per noi è sicuramente una partita importante dove ci sarà tanta ...