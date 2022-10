El Shaarawy | «È molto più difficile mantenere il successo che raggiungerlo»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 90min.com ha intervistato Stephan Elper il nuovo format Pitch Moments. Riportiamo alcune risposte. Quando ti sei affacciato al calcio Elera già “Il Faraone”. Da dov’è nato il soprannome? “Il Faraone è nato quando ero al Genoa, nella Finale Scudetto Primavera. Quell’anno vincemmo Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, avevamo una squadra davvero forte. Nella Finale vincemmo 2 a 1 contro l’Empoli e io feci il secondo gol che ci portò nuovamente in vantaggio, andai sotto la tribuna e feci il gesto del Faraone. C’era Gianluca Di Marzio che commentava la partita e da lì è nato il soprannome”. Com’è stato entrare nello spogliatoio del Milan a 18 anni? “È stata una grandissima emozione, un altro sogno che si realizzava perché il Milan era la squadra che tifavo fin da bambino. La notizia mi arrivò proprio l’ultimo giorno in cui ero a Padova, ...

