Cremonese-Sampdoria | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

20.45 IRRATI LO CICERO " TOLFO IV: MANGANIELLO VAR: DI PAOLO AVAR: PASSERI LUNEDI' 24 OTTOBREh. 18.30 MARESCA PERROTTI " GARZELLI IV: MIELE G. VAR: ...Lasi è qualificata per gli ottavi di Coppa Italia battendo l'Ascoli per 11 - 10 dopo i calci ...vittoriosa ai supplementari Lapassa agli ottavi di finale di Coppa Italia, ...La squadra di Stankovic si è rimessa subito al lavoro al Mugnaini dopo il passaggio del turno in Coppa Italia GENOVA - La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti subito dopo la vittoria in Coppa Italia a ...La rubrica dei Consigli Fantacalcio torna puntuale per l'11a giornata di Serie A: ecco chi schierare in porta e chi lasciare in panchina.