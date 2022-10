Cr7 e le scuse allo United | ' Cerco sempre di essere un esempio ma a volte non ci riesco'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cristiano Ronaldo invia un messaggio conciliante al Manchester, quasi di, dopo l'esclusione dai convocati per la partita di sabato contro il Chelsea. CR7 è stato punito per aver ...

Cristiano Ronaldo invia un messaggio conciliante al Manchester United, quasi di, dopo l'esclusione dai convocati per la partita di sabato contro il Chelsea.è stato punito per aver abbandonato la panchina, durante la gara col Tottenham, prima della fine del match. 'Come ...Sfortunatamente non è sempre possibile e a volte ci si fa prendere dalla foga e, a caldo, si prendono decisioni sbagliate ", ha scritto. "Cerco di vivere e giocare con rispetto" "Come ho sempre ...