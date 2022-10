Calciomercato com – Prime pagine 21 ottobre | ‘La Superlega si farà’ | Sottil sogna il Toro | ecco il ‘Milanone’ di Cardinale | Primapagina

Calciomercato.com

Commenta per primo La soddisfazione dell'allenatore del Barcellona, Xavi dopo la vittoria per 3 - 0 contro il Villarreal: 'Dopo Inter e Real Madrid serviva una reazione da famiglia'.Commenta per primo L'amministratore delegato del Milan (premiato come squadra dell'anno ai Gazzetta Sports Awards 2022 seeSicily di Segesta), Ivan Gazidis ha dichiarato: 'La scorsa stagione è stata ... Karius è l'ultimo flirt di Diletta Leotta FOTO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'amministratore delegato del Milan (premiato come squadra dell'anno ai Gazzetta Sports Awards 2022 seeSicily di Segesta), Ivan Gazidis ha dichiarato: "La scorsa stagione è stata speciale per tutti no ...