A Milano arriva UAF | la startup dei “nipoti on demand” che connette giovani e anziani

la Repubblica

il ponte e tornano gli aumenti. Per Ognissanti si registra un incremento importante dei ... Guardando alle principali città e mete turistiche italiane, pensiamo a Roma, Napoli,e Torino, ...Lo conviene ma attenzione ai costi nascosti del caro . L'allarmeda uno studio dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico diche stima che con il i dipendenti che lavorano da casa per due giorni a settimana quest'anno ... Volley donne, Milano arriva in campionato: "A Monza convivenza col calcio impossibile" 1 milanese su quattro è over65. La piattaforma UAF, con l’aiuto di un algoritmo, connette gli anziani a giovani Under35 per passare del tempo insieme ...Apre il primo tratto della Metropolitana M4: dalle nostre zone sarà più facile raggiungere l'aeroporto di Linate ...