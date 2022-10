Vomero | maxi rissa con coltelli fuori dal teatro | nei guai 4 uomini

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Napoli. Sono stati denunciati quattro cittadini di origine srilankese, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato alla– pare tra connazionali – avvenuta la sera dello scorso 17 ottobre, all’esterno delAcacia, in via Raffaele Tarantino, al. Le rapide indagini effettuate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Notte di terrore al, il quartiere collinare di Napoli. Intorno alle 23.45, in via Raffaele Tarantino, è scoppiata unarissa che avrebbe visto coinvolti alcuni cittadini asiatici. Tutto è accaduto all'...Notte di sangue e di paura all'Arenella. La zona collinare, con il quartiere gemello del, si trasforma in un'arena nella quale tornano a spuntare i coltelli, e si conta l'ultimo agguato. Brutta storia, e poco importa se il contesto nel quale è maturato il ferimento di un uomo ...I carabinieri hanno denunciato quattro cittadini di origine srilankese ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato all’accesa lite, pare tra connazionali, avvenuta la sera dello scorso 17 ottobr ...Notte di sangue e di paura all’Arenella. La zona collinare, con il quartiere gemello del Vomero, si trasforma in un’arena nella quale tornano a spuntare i coltelli, e si ...