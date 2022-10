Tale e quale show | anticipazioni quarta puntata in onda venerdì 21 ottobre 2022

(Di giovedì 20 ottobre 2022)21alle ore 21:25 si rinnova l'appuntamento su Rai 1 con, lo spettacolo condotto da Carlo Conti, giunto alla dodicesima edizione. Gli undici artisti in gara si cimenteranno nell'imitazione di altrettanti cantanti famosi per conquistare il gradimento della giuria, degli altri concorrenti e del pubblico social. Antonino Spadaccino in testa alla classifica provvisoria Dopo le prime tre puntate, la classifica provvisoria è guidata da Antonino Spadaccino che si è aggiudicato le prime due serate imitando Marco Masini e Tom Walker. Il cantante pugliese, con 193 punti precede nell'ordine Gilles Rocca (163), Andrea Dianetti (153), Claudio Lauretta (150), Elena Ballerini (149), Valentina Persia (138) vincitrice ex aequo della terza serata, Alessandra ...

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata il 21 ottobre, alle 21.25 ...