(Di giovedì 20 ottobre 2022) "quello che sta facendo l', chiediamo di non fornire alla Russia droni o missili, sarebbe in violazione della risoluzione Onu". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens ...

tvsvizzera.it

quello che sta facendo l'Iran, chiediamo di non fornire alla Russia droni o missili, ... Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensin un punto stampa con il Primo ...Ore 10:19 -, monito Nato sui droni iraniani "quello che sta facendo l'Iran, chiediamo a Teheran di non fornire alla Russia droni o missili, sarebbe in violazione della ... Stoltenberg, 'monitoriamo Iran, non fornisca armi a Mosca' "Monitoriamo quello che sta facendo l'Iran, chiediamo di non fornire alla Russia droni o missili, sarebbe in violazione della risoluzione Onu". (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...