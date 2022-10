Salvatore Esposito tra carriera e vita privata | ‘Presto le nozze | voglio diventare un bravo papà’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –è senz’altro uno degli attori più famosi della fortunata serie televisiva Gomorra, diventata un autentico cult nel proprio genere. L’interprete partenopeo deve buona parte della sua popolarità al ruolo di Genny Savastano. “Mi manca fare Gomorra, quando è finita la serie ho detto che è come quando finisce una storia d’amore. Da una parte c’è la felicità di fare altro e dedicarti ad altre cose e dall’altra lasci un universo che ti ha dato tanto e che hai amato”. Nato a Napoli, 36 anni, non c’è solo Gomorra nel suo curriculum. Ha recitato poi in tanti altri film di successo da ‘Puoi baciare lo sposo’ a ‘Spaccapietre’ fino al recente ‘RosaNero’. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro Lo sciamano, di cui è appena uscito in libreria il sequel Eclissi di Sangue. “Questo secondo capitolo – racconta in ...