Pierro USR Sicilia | su supplenze | ecco come abbiamo affrontato problematiche dell’algoritmo Didacta in Sicilia? 230 seminari | a breve anche nostro piano di formazione

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giuseppe, Direttore Generale dell’USR, ci ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della fierain via di svolgimento a Catania.dei docenti, l’occasione della fiera, machiesto delle difficoltà con le quali l’USR si è dovuto confrontare in occasione dell’assegnazione delle. L'articolo .