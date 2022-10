(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le Next Gen ATPandranno in scena a Milano dall’8 al 12 novembre. Si tratta della kermesse riservata ai migliori otto giocatori under 21 della stagione, pronti a fronteggiarsi a viso aperto sul cemento del capoluogo lombardo per conquistare questo prezioso titolo. Lo spagnolo Carlose il nostro Jannikoccupano i primi due posti della Race, ma verosimilmente non saranno della partita. Il fuoriclasse iberico è il numero 1 assoluto al mondo e la settimana successiva sarà a Torino per le ATP, l’altoatesino è reduce da un acciacco fisico e con buona probabilità non sarà protagonista a Milano dove vinse questo torneo nel 2019. Lorenzo Musetti sarà probabilmente il capofila di questa kermesse. Il toscano, reduce dalla semifinale di Firenze e atteso al debutto di Napoli, vanta 1.446 punti ...

OA Sport

L'umbro è in nona posizione nella race per qualificarsi alleAtpdi Milano e cerca altri punti preziosi. Mackenzie McDonald è reduce dal terzo quarto di finale stagionale a Firenze, in ...Si gioca finalmente sul campo centrale del Tc Napoli. In campo iazzurri Cobolli e Nardi. A Pozzuoli si giocherà il doppio. Il francese in mattinata a Napoli ...la qualificazione alle Atp... NextGen Finals, Alcaraz e Sinner 1° e 2°, ma parteciperanno Passaro in corsa, per Nardi si fa dura Si fa sempre più intensa la corsa ad un posto nelle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre prossimi. La scorsa settimana ha visto ...Sono quattro gli azzurri in campo nella giornata odierna della T ennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un ...