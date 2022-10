MG4 - Elettriche europee | siete avvertite

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una prima conoscenza piuttosto fugace, quella con la MG4. Mezz'ora di guida nell'hinterland di Milano, per accogliere una macchina che vuole togliere il sonno a parecchi costruttori del Vecchio continente. Perché qui, dietro le iniziali del Morris Garage, c'è il gruppo Saic, un colosso cinese da 7 milioni di pezzi l'anno. Che ha deciso dopo le HS e ZS di arrivare in Europa con un prodotto che ha l'ambizione di diventare, senza troppa modestia, l'elettrica per tutti, quella da grandi numeri. Prima di guidarla, quindi, qualche notizia pratica su di lei. Prezzi e promozioni. In effetti, il listino della MG4 parte da 29.990 euro ma, grazie a Ecobonus e altri sconti di lancio, la versione Standard può arrivare a costare 23.990 euro. Scegliendo il finanziamento (rata di 119 euro al mese, anticipo di 4.500 euro), ecco un ulteriore sgravio, per un prezzo finale pari a 22.990 euro. La gamma è ...