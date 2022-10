LIVE Berrettini-Carballes Baena 6-4 1-0 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | set e break di vantaggio per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ottima traiettoria esterna con la prima: due palle per il 2-0. 30-15 Ancora un buon servizio per. 15-15 C’è il sesto ace per: 225 km/h ad uscire. 0-15 Manca la conclusione con il dritto. 1-0! Scappa via un altro dritto aparte bene nel secondo set. 30-40 In rete il dritto di: pallaper. 30-30 Drittone devastante scagliato dasull’incrociato. 30-15 Back corto di, passante e smash: ottima costruzione del punto. 30-0 In corridoio la risposta in allungo dicon il ...