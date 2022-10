Lda | il figlio di Gigi D’Alessio lascia l’ospedale | “Mi sono un po’ ripreso”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere”. Luca, meglio conosciuto con il nome d’arte di Lda, è stato dimesso daldove era stato ricoverato nei giorni scorsi per problemi di salute che non ha voluto precisare ed è tornato ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni. “Miun po’giàgià in studio, non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio“, ha detto il giovane cantante ex concorrente di Amici rassicurando i fan. La sua foto, sdraiato nel letto di un ospedale di Roma, aveva infatti fatto presto il giro del web, suscitando grande apprensione tra i suoi followers: adesso sta evidentemente molto meglio, come dimostra anche la story in cui si mostra in viaggio verso Napoli, ...

Come sta ildi Gigi D'Alessio La scorsa settimana , in arte, era stato ricoverato in ospedale per motivi che non ha voluto rivelare. La foto che lo ritraeva straiato sul lettino ha fatto ...è uscito dall'ospedale in cui era ricoverato e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Luca D'Alessio, ildi Gigi D'Alessio meglio noto come, è uscito dall'ospedale e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.: come sta Nei giorni scorsisi era mostrato da un letto d'ospedale e aveva ...Come sta Lda Il cantante figlio di Gigi D'Alessio ha finalmente lasciato l'ospedale di Roma dove stava ricoverato. L'ex concorrente di Amici, programma Mediaset condotto da Maria ...LDA è uscito dall'ospedale in cui era ricoverato e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio meglio noto come LDA, è uscito dall’ospedale e ha aggiornato i ...