Juventus | Allegri | “Con l’Empoli non ci saranno Pogba e Chiesa”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Massimiliano, tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Ecco le sue parole: “Col Torino è stata una bella vittoria, credo meritata contro una buona squadra. Perché diventi importante bisogna darle seguito domani con. Domani gioca Gatti? Oggi facciamo allenamento e dovrò valutare alcune situazioni, ci sono giocatori hanno fatto tante partite. La squadra sta meglio, anche mentalmente perché la vittoria ci ha dato serenità umorale. Domani non sarà semplice. Vlahovic? Dusan ha giocato una delle migliori partite a livello tecnico. Anche Kean, sono contento di Moise perché sta crescendo fisicamente e si rende soprattutto disponibile per la squadra”. “e ...

